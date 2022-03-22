Боб Хартли поинтересовался состоянием форварда «Металлурга» Майе на пресс-конференции

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1) задал вопрос о состоянии нападающего магнитогорцев Филиппа Майе.
«Здесь до меня был тренер гостевой команды? Всё ли в порядке с Майе? Он лежал на льду, когда его сбили в конце второго периода. Рад, что у него несерьёзная травма», — обратился Хартли к журналистам.
Напомним, в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2.
- 22 марта 2022
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