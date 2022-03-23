Сошников прокомментировал первое поражение «Авангарда» в серии с «Металлургом»

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников прокомментировал поражение команды в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (2:5, 2-1).
«Сегодня «Металлург» перестроился, это было видно. И мы как-то не нашли ключи к игре. Голдобин забросил три шайбы. Это и сыграло роль – не смогли выключить его из игры. У нас были ошибки на ровном месте. Может, нам не хватало концентрации. А может, это и фактор усталости. Нам надо тоже перестраиваться. Две игры пропускаем по пять шайб. Это не дело», — цитирует Сошникова официальный сайт «Авангарда».
«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2. Следующий матч состоится 24 марта. Он также пройдёт в Балашихе.
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