Евгений Кузнецов улучшил второй результат в карьере по голам в регулярном чемпионате НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:2. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Благодаря этому российский форвард достиг отметки в 22 заброшенных шайбы в нынешнем сезоне НХЛ, улучшив второй результат по голам в регулярке за время заокеанского этапа.

Личный снайперский рекорд Кузнецов в сезоне-2017/2018, когда забросил 27 шайб, сыграв 79 матчей в регулярке. Годом спустя Кузнецов отличился 21 раз, проведя 76 матчей.

Всего в текущем чемпионате Кузнецов провёл 62 матча, в которых набрал 64 (21+41) очка при показателе полезности «+10»