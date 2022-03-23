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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» провёл игру с «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.

В составе «Питтсбурга» отличились Радим Зогорна, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Также в активе российского нападающего голевая передача. После 28 матчей на счету Малкина 27 (12+15) очков.

У гостей отличился Густав Нюквист.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отправится в гости к «Баффало Сейбрз». Встреча состоится в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:30 мск. «Коламбус» сыграет с «Виннипег Джетс» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 25 на 26 марта и начнётся в 03:00 мск.

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НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нюквист (Веренски, Ворачек) – 08:37 (5x4)   1:1 Зогорна (Бойл, Руведел) – 22:40 (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Родригес) – 23:16 (5x5)   3:1 Раст (Малкин, Дюмулен) – 27:28 (5x5)   4:1 Кросби (Мэтисон, Летанг) – 34:06 (5x5)   5:1 Малкин (Раст, Кросби) – 48:54 (5x4)
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