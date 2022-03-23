Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» провёл игру с «Коламбус Блю Джекетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:1.
В составе «Питтсбурга» отличились Радим Зогорна, Джейк Гюнцель, Брайан Раст, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Также в активе российского нападающего голевая передача. После 28 матчей на счету Малкина 27 (12+15) очков.
У гостей отличился Густав Нюквист.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» отправится в гости к «Баффало Сейбрз». Встреча состоится в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:30 мск. «Коламбус» сыграет с «Виннипег Джетс» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 25 на 26 марта и начнётся в 03:00 мск.
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