Панарин не доиграл матч с «Нью-Джерси» из-за столкновения с Шаранговичем

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не смог доиграть матч с «Нью-Джерси Дэвилз» из-за травмы.
В одном из эпизодов Панарин налетел на белорусского нападающего «Дэвилз» Егора Шаранговича, в результате чего получил небольшое повреждение и следующие несколько минут провёл в раздевалке. Форвард вернулся на лёд при счёте 7:3, провёл одну смену и поле этого больше не выходил на площадку.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4. В этой встрече Панарин отметился результативной передачей. Шарангович, в свою очередь, забил один гол.
В следующем матче «Рейнджерс» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
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