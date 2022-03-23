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Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной», у Василевского 38 сейвов

Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной», у Василевского 38 сейвов
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.

За «Каролину» забивали Мартин Нечас, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников отметился результативной передачей, которая стала для него 32-й в текущем сезоне. Всего на его счету 55 (23+32) очков в 60 матчах.

У гостей отличились Ник Пол и Алекс Киллорн. Россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 38 сейвов.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» сыграет с «Даллас Старз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» сыграет с «Бостон Брюинз» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нечас (Бир, Джарвис) – 26:56 (5x4)   1:1 Пол (Колтон) – 29:39 (5x5)   2:1 Деанджело (Свечников, Терявяйнен) – 33:55 (5x4)   3:1 Ахо (Джарвис, Славин) – 48:07 (5x5)   3:2 Киллорн (Хедман, Кучеров) – 59:00 (5x4)
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