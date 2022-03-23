Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Каролиной», у Василевского 38 сейвов

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.



За «Каролину» забивали Мартин Нечас, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников отметился результативной передачей, которая стала для него 32-й в текущем сезоне. Всего на его счету 55 (23+32) очков в 60 матчах.



У гостей отличились Ник Пол и Алекс Киллорн. Россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 38 сейвов.



В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» сыграет с «Даллас Старз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» сыграет с «Бостон Брюинз» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:00 мск.