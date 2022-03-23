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Три очка Бертуцци помогли «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче

Три очка Бертуцци помогли «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче
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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Счёт голам открыли хозяева на 6-й минуте матча – забил Джо Велено. На 10-й минуте преимущество удвоил Якуб Врана. На 22-й минуте за хозяев ещё забил и Лукас Рэймонд. На 22-й минуте голом ответил Джоэль Фараби, на 28-й минуте отставание до минимума сократил Оскар Линдблом. На 39-й минуте Врана оформил дубль.

Гости не сдавали и на 52-й минуте вновь до минимума сократил отставание Джеймс ван Римсдайк. Но на 58-й минуте забил Оскар Сунндквист, а точку в матче поставил Тайлер Бертуцци на 59-й минуте.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Велено (Смит, Гронек) – 05:17 (5x5)   2:0 Врана (Зутер, Бертуцци) – 09:15 (5x5)   3:0 Рэймонд (Ларкин, Линдстрём) – 21:07 (5x5)   3:1 Фараби (Хейз, Конечны) – 21:32 (5x5)   3:2 Линдблом (Конечны, Хейз) – 27:56 (5x5)   4:2 Врана (Ларкин, Бертуцци) – 38:51 (5x5)   4:3 ван Римсдайк (Аткинсон, Фараби) – 51:23 (5x5)   5:3 Сундквист (Зутер, Гронек) – 57:09 (en)   6:3 Бертуцци (Сундквист, Стаал) – 58:49 (en)
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