Три очка Бертуцци помогли «Детройту» обыграть «Филадельфию» в результативном матче

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
Счёт голам открыли хозяева на 6-й минуте матча – забил Джо Велено. На 10-й минуте преимущество удвоил Якуб Врана. На 22-й минуте за хозяев ещё забил и Лукас Рэймонд. На 22-й минуте голом ответил Джоэль Фараби, на 28-й минуте отставание до минимума сократил Оскар Линдблом. На 39-й минуте Врана оформил дубль.
Гости не сдавали и на 52-й минуте вновь до минимума сократил отставание Джеймс ван Римсдайк. Но на 58-й минуте забил Оскар Сунндквист, а точку в матче поставил Тайлер Бертуцци на 59-й минуте.
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