Кузнецов продлил результативную серию до 10 матчей подряд первый раз в карьере
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29-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов продлил результативную серию до 10 игр, открыв счёт на девятой минуте в матче против «Сент-Луис Блюз».
Благодаря этой заброшенной шайбе Евгений отметился результативным действием в десятой игре кряду, обновив личный рекорд за карьеру в НХЛ. На его счету 13 (7+6) очков в этих десяти матчах. При этом Кузнецов стал также автором самой длинной серии с набранными очками среди всех игроков «Кэпиталз» в нынешнем сезоне.
Всего в текущем чемпионате Кузнецов провёл 62 матча, в которых набрал 63 (22+41) очка. Всего в НХЛ на счету Евгения 481 (151+330) результативное действие в 582 играх.
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