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«Виннипег» всухую справился с «Вегасом», Свечников очков не набрал

«Виннипег» всухую справился с «Вегасом», Свечников очков не набрал
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В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.

Первую шайбу в матче забросил Пьер-Люк Дюбуа на 27-й минуте. На 36-й минуте удвоил преимущество Марк Шайфли. На 52-й минуте забил Нил Пионк. А точку в матче поставил Николай Элерс на 54-й минуте.

Российский нападающий хозяев Евгений Свечников очков не набрал.

Свою десятую встречу в НХЛ провёл российский защитник гостей Даниил Мироманов. Его коэффициент полезности – «-1». За всю карьеру у него только одно результативное действие в НХЛ. На его счету одна голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Уилер, Коннор) – 26:16 (5x4)   2:0 Шайфли (Элерс, Демело) – 35:14 (5x5)   3:0 Пионк (Коннор, Штястны) – 51:06 (5x5)   4:0 Элерс (Шайфли, Уилер) – 53:51 (5x5)
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