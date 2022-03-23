«Виннипег» всухую справился с «Вегасом», Свечников очков не набрал

В эти минуты в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.



Первую шайбу в матче забросил Пьер-Люк Дюбуа на 27-й минуте. На 36-й минуте удвоил преимущество Марк Шайфли. На 52-й минуте забил Нил Пионк. А точку в матче поставил Николай Элерс на 54-й минуте.



Российский нападающий хозяев Евгений Свечников очков не набрал.



Свою десятую встречу в НХЛ провёл российский защитник гостей Даниил Мироманов. Его коэффициент полезности – «-1». За всю карьеру у него только одно результативное действие в НХЛ. На его счету одна голевая передача.