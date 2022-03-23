Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать победу над «Эдмонтоном»

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



Счёт голам открыли гости. На 17-й минуте матча забил Эван Бушар. На 27-й минуте ответил голом Джейсон Робертсон. Через минуту вывел хозяев вперёд Джо Павелски.



На 47-й минуте Эвандер Кейн сравнял счёт. На этой же минуте Леон Драйзайтль вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Роопе Хинц сравнял счёт. На 56-й минуте вывел вперёд хозяев российский нападающий Денис Гурьянов. Точку в матче на последней минуте поставил Тайлер Сегин.

У Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».