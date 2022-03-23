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Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать победу над «Эдмонтоном»

Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать победу над «Эдмонтоном»
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В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Счёт голам открыли гости. На 17-й минуте матча забил Эван Бушар. На 27-й минуте ответил голом Джейсон Робертсон. Через минуту вывел хозяев вперёд Джо Павелски.

На 47-й минуте Эвандер Кейн сравнял счёт. На этой же минуте Леон Драйзайтль вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Роопе Хинц сравнял счёт. На 56-й минуте вывел вперёд хозяев российский нападающий Денис Гурьянов. Точку в матче на последней минуте поставил Тайлер Сегин.

У Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 16:31 (5x5)   1:1 Робертсон – 26:37 (5x5)   2:1 Павелски (Клингберг, Хинц) – 27:57 (5x4)   2:2 Кейн (Макдэвид, Сеси) – 46:14 (4x5)   2:3 Драйзайтль (Шор) – 46:57 (5x5)   3:3 Хинц (Клингберг, Робертсон) – 54:38 (5x5)   4:3 Гурьянов (Сегин, Бенн) – 55:02 (5x5)   5:3 Сегин (Павелски) – 59:41 (en)
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