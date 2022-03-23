Гол Гурьянова помог «Далласу» одержать победу над «Эдмонтоном»
Поделиться
В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Счёт голам открыли гости. На 17-й минуте матча забил Эван Бушар. На 27-й минуте ответил голом Джейсон Робертсон. Через минуту вывел хозяев вперёд Джо Павелски.
На 47-й минуте Эвандер Кейн сравнял счёт. На этой же минуте Леон Драйзайтль вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Роопе Хинц сравнял счёт. На 56-й минуте вывел вперёд хозяев российский нападающий Денис Гурьянов. Точку в матче на последней минуте поставил Тайлер Сегин.
У Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 16:31 (5x5) 1:1 Робертсон – 26:37 (5x5) 2:1 Павелски (Клингберг, Хинц) – 27:57 (5x4) 2:2 Кейн (Макдэвид, Сеси) – 46:14 (4x5) 2:3 Драйзайтль (Шор) – 46:57 (5x5) 3:3 Хинц (Клингберг, Робертсон) – 54:38 (5x5) 4:3 Гурьянов (Сегин, Бенн) – 55:02 (5x5) 5:3 Сегин (Павелски) – 59:41 (en)
Комментарии
- 23 марта 2022
-
06:08
-
05:42
-
05:33
-
05:26
-
05:10
-
04:57
-
04:56
-
04:56
-
04:37
-
04:36
-
04:28
-
03:48
-
02:49
-
01:49
- 22 марта 2022
-
23:50
-
23:28
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:08
-
22:03
-
21:35
-
21:21
-
21:14
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:17
-
20:00
-
19:34
Партнерский контент