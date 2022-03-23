Семён Варламов – первая звезда матча «Айлендерс» – «Оттава»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:0.



Российский голкипер хозяев Семён Варламов признан первой звездой матча. Россиянин оставил свой ворота сухими, отразив 24 броска. Вторым стал Андерс Ли, который набрал два очка (гол и передача). Третье место за Скоттом Мейфилдом, он также забил один гол и отдал одну результативную передачу.



За хозяев льда забрасывали Скотт Мейфилд, Андерс Ли и Зак Паризе.



В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» сыграет с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 02:30 мск. «Оттава» сыграет с «Виннипег Джетс» в гостях. Игра пройдёт в ночь с 24 на 25 марта и начнётся в 03:00 мск.

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