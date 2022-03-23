Снайперская гонка НХЛ: Крайдер и Драйзайтль сократили оставание от лидирующего Мэттьюса
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль продолжают делить второе место в снаперской гонке сезона НХЛ.
В очередных матчах регулярного чемпионата американец отметился заброшенной шайбой в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» (4:7), а немец отличился во встрече с «Даллас Старз» (3:5). Теперь на их счету стало по 42 заброшенные шайбы, тогда как первое место продолжает занимать нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, в активе которого 46 голов.
На четвёртом месте располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 40 шайб и не сумевший сегодня пополнить голевой багаж в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:5). Топ-5 с 39 голами замыкает Кайл Коннор из «Виннипег Джетс».
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