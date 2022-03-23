Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Калгари»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.
За гостей забивали Логан Кутюр с передачи Александра Барабанова, Тимо Майер и Марк-Эдуар Власик.
Также примечательно, что на 52-й минуте матча российский нападающий Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой. Российский форвард забил свой десятый гол в текущем сезоне после передачи чешского страйкера Томаша Гертла.
У хозяев же заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд.
Всего у Барабанова на счету в текущем сезоне 55 сынранных матчей, 10 заброшенных шайб и 23 голевые передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Годро (Линдхольм) – 04:17 (5x4) 2:0 Дюбе (Ткачук) – 08:16 (5x5) 2:1 Власик – 14:54 (5x5) 3:1 Баклунд (Годро) – 24:08 (5x5) 3:2 Майер (Бёрнс, Барабанов) – 37:30 (5x5) 3:3 Барабанов (Гертл) – 51:07 (5x5) 3:4 Кутюр (Грегор, Хмелевски) – 51:35 (5x5)
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