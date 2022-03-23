Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Калгари»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.



За гостей забивали Логан Кутюр с передачи Александра Барабанова, Тимо Майер и Марк-Эдуар Власик.



Также примечательно, что на 52-й минуте матча российский нападающий Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой. Российский форвард забил свой десятый гол в текущем сезоне после передачи чешского страйкера Томаша Гертла.



У хозяев же заброшенными шайбами отметились Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд.



Всего у Барабанова на счету в текущем сезоне 55 сынранных матчей, 10 заброшенных шайб и 23 голевые передачи.