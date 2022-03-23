Кучеров полез выяснять отношения с Ахо после поражения «Тампы» от «Каролины». Видео

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:2.
Уже после сирены российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров полез выяснять отношения с нападающим соперников Себастьяном Ахо. Форвардов быстро разняли, но словесная перепалка продолжалась и на расстоянии.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
За «Каролину» забивали в этом матче Мартин Нечас, Винсент Трочек и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников отметился результативной передачей, которая стала для него 32-й в текущем сезоне. Всего на его счету 55 (23+32) очков в 60 матчах.
У гостей отличились Ник Пол и Алекс Киллорн. Россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил 38 сейвов.
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