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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Каролина Харрикейнз» переиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). В составе победителей отличились Мартин Нечас, Тони Деанджело и Себастьян Ахо. У гостей забили Ник Пол и Алекс Киллорн.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нечас (Бир, Джарвис) – 26:56 (5x4)   1:1 Пол (Колтон) – 29:39 (5x5)   2:1 Деанджело (Свечников, Терявяйнен) – 33:55 (5x4)   3:1 Ахо (Джарвис, Славин) – 48:07 (5x5)   3:2 Киллорн (Хедман, Кучеров) – 59:00 (5x4)

«Вашингтон» вёл в счёте, но не смог удержать победу над «Сент-Луис Блюз» (2:5). В составе «Кэпиталз» отличились Евгений Кузнецов и Том Уилсон. У гостей голы на счету Брэндона Саада, Райана О’Райлли, Натана Уокера, Брэйдена Шенна и Дэвида Перрона.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кузнецов (Карлсон, Уилсон) – 08:22 (5x4)   1:1 Саад – 11:48 (5x5)   2:1 Уилсон (Манта) – 13:01 (5x5)   2:2 О'Райлли (Саад, Перрон) – 17:15 (5x4)   2:3 Уокер (Шенн, Парэйко) – 30:31 (5x5)   2:4 Шенн (Кайру, Бучневич) – 37:13 (5x5)   2:5 Перрон (Шенн) – 59:31 (en)

«Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). В составе победителей отличились Радим Зогорна, Джейк Гюнцель (дубль), Брайан Раст и Евгений Малкин. Единственный гол гостей забил Густав Нюквист.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Нюквист (Веренски, Ворачек) – 08:37 (5x4)   1:1 Зогорна (Бойл, Руведел) – 22:40 (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Родригес) – 23:16 (5x5)   3:1 Раст – 27:28 (5x5)   4:1 Гюнцель (Кросби, Мэтисон) – 34:06 (5x5)   5:1 Малкин (Раст, Кросби) – 48:54 (5x4)

«Нью-Джерси Дэвилз» в результативном матче переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4). В составе гостей забили Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. У хозяев отличились Райан Грейвз, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Татар, Егор Шарангович и Джейк Хьюз (дубль).

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Крайдер, Лафренье) – 07:10 (5x5)   0:2 Фокс (Зибанеджад, Копп) – 13:55 (5x5)   1:2 Грейвз (Братт) – 27:12 (5x5)   2:2 Суббэн (Юнссон, Смит) – 28:30 (5x5)   3:2 Мерсер (Грейвз) – 32:40 (5x5)   4:2 Татар (Сиверсон, Братт) – 33:13 (5x5)   5:2 Шарангович (Хишир, Хэмилтон) – 38:07 (5x5)   5:3 Строум (Панарин, Линдгрен) – 43:46 (5x5)   6:3 Хьюз (Хишир) – 49:36 (5x4)   7:3 Хьюз (Шарангович, Суббэн) – 50:46 (5x5)   7:4 Крайдер (Копп, Фокс) – 54:56 (5x4)

«Детройт Ред Уингз» выиграл у «Филадельфии Флайерз» (6:3). Голами в составе хозяев отметились Джо Велено, Якуб Врана (дубль), Лукас Рэймонд, Оскар Сундквист и Тайлер Бертуцци. У гостей шайбы на счету Джоэля Фараби, Оскара Линдбома и Джеймса ван Римсдайка.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Велено (Смит, Гронек) – 05:17 (5x5)   2:0 Врана (Зутер, Бертуцци) – 09:15 (5x5)   3:0 Рэймонд (Ларкин, Линдстрём) – 21:07 (5x5)   3:1 Фараби (Хейз, Конечны) – 21:32 (5x5)   3:2 Линдблом (Конечны, Хейз) – 27:56 (5x5)   4:2 Врана (Ларкин, Бертуцци) – 38:51 (5x5)   4:3 ван Римсдайк (Аткинсон, Фараби) – 51:23 (5x5)   5:3 Сундквист (Зутер, Гронек) – 57:09 (en)   6:3 Бертуцци (Сундквист, Стаал) – 58:49 (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» всухую переиграл «Оттаву Сенаторз» (3:0) благодаря голам Скота Мейфилда, Андерса Ли и Зака Паризе.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мейфилд (Нельсон, Ли) – 49:49 (5x5)   2:0 Ли (Нельсон, Сизикас) – 57:25 (5x5)   3:0 Паризе (Мейфилд, Нельсон) – 59:13 (en)

«Виннипег Джетс» выиграл у «Вегас Голден Найтс» (4:0). В этом матче голами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли, Нил Пионк и Николай Элерс.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Дюбуа (Уилер, Коннор) – 26:16 (5x4)   2:0 Шайфли (Элерс, Демело) – 35:14 (5x5)   3:0 Пионк (Коннор, Штястны) – 51:06 (5x5)   4:0 Элерс (Шайфли, Уилер) – 53:51 (5x5)

«Даллас Старз» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» (5:3). Голами в составе хозяев отметились Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Роопе Хинц, Денис Гурьянов и ТАйлер Сегин. У гостей голы на счету Эвана Бушара, Эвандера Кейна и Леона Драйзайтля.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Кейн) – 16:31 (5x5)   1:1 Робертсон – 26:37 (5x5)   2:1 Павелски (Клингберг, Хинц) – 27:57 (5x4)   2:2 Кейн (Макдэвид, Сеси) – 46:14 (4x5)   2:3 Драйзайтль (Шор) – 46:57 (5x5)   3:3 Хинц (Клингберг, Робертсон) – 54:38 (5x5)   4:3 Гурьянов (Сегин, Бенн) – 55:02 (5x5)   5:3 Сегин (Павелски) – 59:41 (en)

«Калгари Флэймз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:4). Голами у хозяев отметились Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд. У гостей отличились Марк-Эдуар Власик, Тимо Майер, Александр Барабанов и Логан Кутюр.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Годро (Ткачук, Линдхольм) – 04:17 (5x4)   2:0 Дюбе (Ткачук) – 08:16 (5x5)   2:1 Власик – 14:54 (5x5)   3:1 Баклунд (Годро) – 24:08 (5x5)   3:2 Майер (Бёрнс, Барабанов) – 37:30 (5x5)   3:3 Барабанов (Гертл) – 51:07 (5x5)   3:4 Кутюр (Грегор, Хмелевски) – 51:35 (5x5)

«Аризона Койотс» уступила «Сиэтл Кракен» (2:4). За «Аризону» голами отметились Ник Шмальц и Ник Ритчи, за «Сиэтл» забили Карсон Суси (дубль), Даниэль Спронг и Морган Гики.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Шмальц (Келлер, Гостисбер) – 28:11 (5x4)   1:1 Суси (Эберле, Веннберг) – 28:29 (5x5)   2:1 Ритчи (Эрикссон) – 29:13 (5x5)   2:2 Спронг (Шварц, Данн) – 33:39 (5x4)   2:3 Суси (Донато, Гики) – 37:18 (5x5)   2:4 Гики (Макканн, Линд) – 52:38 (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1). В составе хозяев забили Адриан Кемпе (дубль), Артур Калиев, Тревор Мур, Куинтон Байфилд (дубль), единственный гол гостей на счету Филипа Томасино.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кемпе (Копитар) – 03:26 (5x5)   2:0 Калиев (Байфилд, Спенс) – 06:36 (5x4)   3:0 Мур (Лизотт) – 10:39 (4x5)   3:1 Томасино (Йози, Джохансен) – 23:33 (5x5)   4:1 Байфилд (Купари, Мур) – 45:59 (5x5)   5:1 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 53:18 (en)   6:1 Байфилд – 53:46 (5x5)

Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». Столько же баллов «Каролины Харрикейнз», которая провела на один матч больше. На три балла от них отстаёт «Питтсбург Пингвинз», на счету которого 87 очков после 64 встреч.

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 63 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 63 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 79 очков в 62 матчах.

Турнирная таблица НХЛ

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