Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 23 марта, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. В этот день было сыграно четыре встречи.

«Каролина Харрикейнз» переиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2). В составе победителей отличились Мартин Нечас, Тони Деанджело и Себастьян Ахо. У гостей забили Ник Пол и Алекс Киллорн.

«Вашингтон» вёл в счёте, но не смог удержать победу над «Сент-Луис Блюз» (2:5). В составе «Кэпиталз» отличились Евгений Кузнецов и Том Уилсон. У гостей голы на счету Брэндона Саада, Райана О’Райлли, Натана Уокера, Брэйдена Шенна и Дэвида Перрона.

«Питтсбург Пингвинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). В составе победителей отличились Радим Зогорна, Джейк Гюнцель (дубль), Брайан Раст и Евгений Малкин. Единственный гол гостей забил Густав Нюквист.

«Нью-Джерси Дэвилз» в результативном матче переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:4). В составе гостей забили Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Райан Строум и Крис Крайдер. У хозяев отличились Райан Грейвз, Пи Кей Суббэн, Доусон Мерсер, Томаш Татар, Егор Шарангович и Джейк Хьюз (дубль).

«Детройт Ред Уингз» выиграл у «Филадельфии Флайерз» (6:3). Голами в составе хозяев отметились Джо Велено, Якуб Врана (дубль), Лукас Рэймонд, Оскар Сундквист и Тайлер Бертуцци. У гостей шайбы на счету Джоэля Фараби, Оскара Линдбома и Джеймса ван Римсдайка.

«Нью-Йорк Айлендерс» всухую переиграл «Оттаву Сенаторз» (3:0) благодаря голам Скота Мейфилда, Андерса Ли и Зака Паризе.

«Виннипег Джетс» выиграл у «Вегас Голден Найтс» (4:0). В этом матче голами отметились Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли, Нил Пионк и Николай Элерс.

«Даллас Старз» одержал волевую победу над «Эдмонтон Ойлерз» (5:3). Голами в составе хозяев отметились Джейсон Робертсон, Джо Павелски, Роопе Хинц, Денис Гурьянов и ТАйлер Сегин. У гостей голы на счету Эвана Бушара, Эвандера Кейна и Леона Драйзайтля.

«Калгари Флэймз» уступил «Сан-Хосе Шаркс» (3:4). Голами у хозяев отметились Джонни Годро, Диллон Дюбе и Микаэль Баклунд. У гостей отличились Марк-Эдуар Власик, Тимо Майер, Александр Барабанов и Логан Кутюр.

«Аризона Койотс» уступила «Сиэтл Кракен» (2:4). За «Аризону» голами отметились Ник Шмальц и Ник Ритчи, за «Сиэтл» забили Карсон Суси (дубль), Даниэль Спронг и Морган Гики.

«Лос-Анджелес Кингз» крупно обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:1). В составе хозяев забили Адриан Кемпе (дубль), Артур Калиев, Тревор Мур, Куинтон Байфилд (дубль), единственный гол гостей на счету Филипа Томасино.

Таблицу Восточной конференции с 90 очками после 62 игр возглавляет «Флорида Пантерз». Столько же баллов «Каролины Харрикейнз», которая провела на один матч больше. На три балла от них отстаёт «Питтсбург Пингвинз», на счету которого 87 очков после 64 встреч.



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 95 очков в 63 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 84 балла после 63 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 79 очков в 62 матчах.

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