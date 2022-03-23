Дементьев: не было сомнений, что «Металлург» вернётся к своей игре и даст бой «Авангарду»
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о серии «Авангарда» с «Металлургом» во втором раунде серии плей-офф КХЛ.
«В первых матчах, когда магнитогорцы пропустили много шайб, у меня всё равно не было сомнений, что команда вернётся к своей игре и даст бой «Авангарду». В начале серии игровой тонус был на стороне омичей, отсюда их удачная игра в первых матчах. «Металлург» набирает ход, видно управление командой, существенна работа Ильи Воробьёва. Вчера была совсем другая игра, уральцами добыта важная победа», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, после трёх игр омичи ведут в серии 2-1.
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