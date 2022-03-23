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«Никаких разговоров о снижении контрактов не слышал». Агент – о финансовой ситуации в КХЛ

«Никаких разговоров о снижении контрактов не слышал». Агент – о финансовой ситуации в КХЛ
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Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал финансовую ситуацию в КХЛ.

«В первую очередь хотел бы сказать, что ситуация с внезапным отъездом легионеров заставляет задуматься о целесообразности их нахождения в командах. Мы видим, как прекрасно играет «Салават Юлаев» со своими игроками. В каждой организации есть те, кому можно доверить место. Люди будут пользоваться своим шансом. Что касается переговоров с клубами, то пока всё идёт как обычно. К ведущим игрокам проявляют интерес. Никаких разговоров о снижении контрактов и каких-то ограничениях я на текущий момент не слышал.

Отъезд наших хоккеистов в Европу и Северную Америку? В последнем сезоне мы видели, что многие россияне действительно поехали играть в Европу. Отрадно видеть, что на наших игроков снова появился спрос. В текущем и будущем моменте необходимо понимать сам факт возможности получения работы в Северной Америке и Европе. Документы – основополагающий и важный фактор. Кстати, я получил официальное письмо от НХЛ, которая подтвердила все мои возможности работы с клубами НХЛ. Никаких запретов и ограничений нет», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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