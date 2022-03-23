«Сочи» продлил контракт с Дмитрием Колготиным

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Колготиным, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года.



В текущем сезоне Колготин провёл провёл 31 матч в КХЛ и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.



Этот сезон стал для него вторым в составе сочинцев. Всего на счету Колготина 84 матча за команду и 22 набранных очка: по 11 голов и результативных передач. Отметим, контракт носит односторонний характер.

Напомним, в текущем сезоне игрок также выступал за фарм-клуб команды «Ростов», выступающий в Высшей хоккейной лиге: провёл шесть матчей, в которых отметился одной передачей.

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