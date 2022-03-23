Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» продлил контракт с Дмитрием Колготиным

«Сочи» продлил контракт с Дмитрием Колготиным
Комментарии

«Сочи» продлил контракт с нападающим Дмитрием Колготиным, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с игроком будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне Колготин провёл провёл 31 матч в КХЛ и набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал столько же результативных передач.

Этот сезон стал для него вторым в составе сочинцев. Всего на счету Колготина 84 матча за команду и 22 набранных очка: по 11 голов и результативных передач. Отметим, контракт носит односторонний характер.

Напомним, в текущем сезоне игрок также выступал за фарм-клуб команды «Ростов», выступающий в Высшей хоккейной лиге: провёл шесть матчей, в которых отметился одной передачей.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022