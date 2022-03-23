Строум — о 0:5 от «Нью-Джерси» во 2-м периоде: начали показывать какой-то глупый хоккей
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал поражение команды со счётом 0:5 во втором периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Провели отличный первый период. Все были в хорошем настроении. Во втором периоде ошибки пошли из головы, я думаю. Начали показывать какой-то глупый хоккей. Наделали ошибок, которые дорого нам обошлись, играли слабо и мягко», – цитирует Строума официальный сайт НХЛ.
Напомним, после первого периода «Рейнджерс» вели в счёте 2:0, а по итогам матча уступили 4:7. В текущем матче одну из шайб команды из Нью-Йорка забил Строум.
На данный момент «Рейнджерс» с 85 баллами после 64 игр занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.
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