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Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»?

Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»?
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Сегодня, 23 марта, в Уфе на «Уфа-Арене» местный «Салават Юлаев» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги примет челябинский «Трактор». Начало встречи в 17:30 мск.

На данный момент уфимцы ведут в серии со счётом 2-1, одержав одну домашнюю и одну гостевую победы.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли «Трактор» сравнять счёт в серии с «Салаватом Юлаевым»?»

В первом матче серии «Салават» одержал победу со счётом 1:0, затем уступил 1:4, а в третьем матче выиграл 3:1. Отметим, что в этом плей-офф уфимцы не проигрывали дома.

В первом раунде «Трактор» выиграл у «Нефтехимика», а «Салават Юлаев» – у «Сибири».

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