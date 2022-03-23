Герсонский: почему Хартли даёт мало времени молодёжи? Он себе не враг, не готов рисковать

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением о работе главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
«Сможет ли «Магнитка» использовать количество защитников «Авангарда»? Вчера получилось, случайно это или закономерно – посмотрим в следующей игре. Думаю, что и «Авангард» перестроится относительной той ситуации, которая у них возникла в последнем матче. Были моменты, которые можно было решить несколько иначе.
Почему молодёжь «Авангарда» получает мало времени? Думаю, Хартли себе не враг. Если бы хоккеисты соответствовали уровню требований, которые предполагают матчи в плей-офф на этой стадии, он бы давно дал им играть. Но у него есть определённые сомнения. Рисковать результатом он, наверное, пока не готов. Людям внутри виднее, но не забывайте, что эта система формируется только первый сезон. Например, в ЦСКА уже несколько лет есть сформированная система. На основании этого можно за определённое время подготовить игроков, подходящих под команду по уровню. А «Авангард» к этому пока не готов. Для всего нужно время. Возможно, Хартли видит что-то, чего не видим мы», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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