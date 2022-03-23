Герсонский: Воробьёв прав, посадив Хультстрёма в запас. Спортивный принцип на первом месте

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский поделился мнением о работе главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва.



«Прав ли Воробьёв, сажая в запас Хультстрёма? Если есть спортивный принцип, на котором основывается формирование команды, то Воробьёв совершенно прав. Если игрок не отвечает возлагаемым на него требованиям, то он должен отдохнуть, подумать. Может, есть травма, может, другие предпосылки. Внутренней кухни мы не знаем. То, что он одной ногой в шведском клубе, ни о чём не говорит. На первом месте спортивная составляющая – и в Швеции, и в той команде КХЛ, которая сейчас играет в плей-офф и хочет добиться положительного результата.



Решения, которые принимает Воробьёв, направлены на улучшения качества игры. Особенно тех моментов, которые являются негативными. На мой взгляд, это умение вести жёсткую силовую борьбу со стороны защитников «Металлурга». Вижу одного, который играет жёстко и в пределах правил, но этого маловато, чтобы противостоять нападающим «Авангарда», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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