Агент Жафярова: если появится вариант с НХЛ, то подпишем контракт там. Но ждать не будем

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Торпедо» Дамира Жафярова, рассказал, в какой лиге Жафяров хочет продолжить карьеру.

«К чему склоняется он сам – к КХЛ или к НХЛ? Я точно скажу, что мы не будем ждать столько времени, как это было в прошлом сезоне. Если появится вариант с НХЛ, то подпишем контракт там. Если нет, то будем думать в КХЛ», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

В прошедшем сезоне хоккеист провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач. Это был четвёртый сезон игрока в клубе.

Форвард подписал предыдущий контракт с клубом в конце августа 2021-го, незадолго до старта сезона.

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