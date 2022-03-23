«Кучеров выглядит надломленным». Журналист The Athletic прокомментировал игру россиянина

Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове. После поражения в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3) форвард полез выяснять отношения с нападающим соперников Себастьяном Ахо. В последних 10 встречах Кучеров забил лишь один гол, набрав 7 (1+6) очков.
«Кучеров выглядит надломленным. Вы можете почувствовать это по языку его тела, по тому, как он играет. Бывший обладатель «Харт Трофи» забил всего один гол в последних 10 матчах (в сумме получил показатель полезности «-9»), хотя с «Каролиной» у него было два супермомента (включая попадание в штангу). Кучеров создал шанс или два, а затем совершил несколько потерь в другой части площадки. Он по-прежнему идёт по графику очко за матч с тех пор, как вернулся после операции на нижней части тела, но «Тампа» намного лучше, когда это чувствует её лучший нападающий (спросите «Каролину» о поражении в серии плей-офф с «Тампой» прошлым летом). Я бы не слишком беспокоился о Кучерове, который блистал ярче всего, выходя на лидирующие позиции в двух предыдущих плей-офф, но решающую роль в будущем сыграет то, будет ли он чувствовать себя хорошо, будет ли он в своей игре», — приводит слова Смита The Athletic.
- 23 марта 2022
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