Гимаев-мл. — об игре «Авангарда» в 4 защитника: возможно, Хартли считал, что этого хватит

Эксперт КХЛ-ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал тактику «Авангарда», который фактически играет в две пары защитников, а также ход серии с «Металлургом» (2-1).



«Мы говорили уже, что после отъезда финских защитников у «Авангарда» начнутся проблемы — это было видно ещё в четвёртой и пятой встречах с «Ак Барсом», когда омичи допускали ошибки, но в шестой встрече сыграли организованно, фантастически провёл встречу Грубец. Было время у защитников «Авангарда» восстановиться, первые два матча силёнок хватало, хотя и во втором были видны проблемы. Всё-таки встречи идут через день, а усталость имеет накопительный эффект.



Почему Хартли не использует Давыдова и Денисевича? Возможно, Хартли считал, что четырёх защитников хватит, потому что нападающие в его системе отрабатывают назад и задействованы в обороне не меньше защитников. Не исключаю, что тот же Давыдов в следующем матче сыграет больше.



Как эта ситуация отразится на Грубеце? Да никак, я с ним играл, знаю его — у Шимона сильная психология, он отгоняет лишние мысли, готовится к каждому матчу по-новому, вряд ли это скажется на его игре.



В целом по серии мы говорили, что ждём семь матчей, и две победы «Авангарда» в Магнитогорске были неожиданными. Мы ждём битву, у «Металлурга» есть все шансы зацепиться», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.