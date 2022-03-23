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«Трактор» на 46-й секунде вышел вперёд в матче с «Салаватом»

«Трактор» на 46-й секунде вышел вперёд в матче с «Салаватом»
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В эти минуты в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». К середине первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор» смог открыть счёт уже на 46-й секунде матча. Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попытался выбросить шайбу из зоны, но форвард челябинцев Томаш Гика перехватил её, продвинулся вперёд и с кистей бросил в угол. Голкипер «Салавата» Александр Шарыченков не успел среагировать — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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