«Трактор» на 46-й секунде вышел вперёд в матче с «Салаватом»
Поделиться
В эти минуты в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». К середине первого периода гости ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор» смог открыть счёт уже на 46-й секунде матча. Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин попытался выбросить шайбу из зоны, но форвард челябинцев Томаш Гика перехватил её, продвинулся вперёд и с кистей бросил в угол. Голкипер «Салавата» Александр Шарыченков не успел среагировать — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 23 марта 2022
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:57
-
17:41
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:37
-
16:00
-
15:31
-
15:30
-
15:00
-
14:15
-
13:41
-
13:00
-
12:29
-
11:49
-
11:22
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:32
-
10:16
-
10:00
-
09:00
-
08:42
-
08:08
-
07:39
-
07:00
-
06:45
-
06:41
-
06:32
-
06:28
-
06:08
Партнерский контент