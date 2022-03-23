The Athletic о «Вашингтоне»: Самсонов не внушает доверия. Овечкина и Карлсона недостаточно

Обозреватель The Athletic Дом Лущишин оценил шансы команд НХЛ на Кубок Стэнли после дедлайна. «Вашингтон Кэпиталз» он отправил в разряд клубов с наименьшими шансами на победу в плей-офф.

«Сильный старт вселил большие надежды на то, что «Кэпиталз» вернутся к статусу претендента на кубок, но с тех пор команда значительно замедлилась, так что они были переведены в разряд «остальные». Шансы «Кэпиталз» в плей-офф были крайне низкими в каждом из последних четырёх сезонов, и в трёх из этих случаев это подтверждалось вылетом в первом раунде. Другим примером была, конечно, победа в Кубке Стэнли.

Всегда есть шанс, но у той победы было больше шансов, чем у возможной в этом году. Эта команда намного ближе к провалу в первом раунде, чем к чемпионству. Опять же, здесь речь идёт о силе звёзд, поскольку Алекса Овечкина и Джона Карлсона недостаточно на конкурентном Востоке. Глубина состава очень сильна на всех позициях, особенно после прихода стойкого защитника Йохана Ларссона (обмен Маркуса Йоханссона на Даниэля Спронга уже вторичен), но этого недостаточно, чтобы преодолеть отсутствие реального высокого уровня.

Самая большая проблема, однако, это вратари. Витек Ванечек или Илья Самсонов не внушают особого доверия и вызывают сомнения в том, что «Вашингтон» далеко пройдёт в плей-офф. В иерархии Восточной конференции трудно привести аргументы в пользу «Вашингтона», — приводит слова Лущишина The Athletic.