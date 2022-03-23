«Нефтехимик» продлил контракт с 34-летним вратарём Александром Суднициным

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Александром Суднициным, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Телеграме».
Отмечается, что соглашение заключено на один год.
«Судницин внёс большой вклад в попадание команды в плей-офф. Желаем Александру успехов в предстоящем чемпионате КХЛ в составе стаи», — говорится в сообщении.
Напомним, российский вратарь перешёл в «Нефтехимик» в ходе текущего сезона. В составе «волков» 34-летний Судницин принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.73. В двух встречах он оформил шат-ауты. В плей-офф голкипер отыграл четыре матча, в каждом потерпев поражение. Его коэффициент надёжности составил 3.02, процент отражённых бросков — 89.7.
- 23 марта 2022
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