«Нефтехимик» продлил контракт с 34-летним вратарём Александром Суднициным

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с голкипером Александром Суднициным, сообщается на официальной странице нижнекамской команды в «Телеграме».

Отмечается, что соглашение заключено на один год.

«Судницин внёс большой вклад в попадание команды в плей-офф. Желаем Александру успехов в предстоящем чемпионате КХЛ в составе стаи», — говорится в сообщении.

Напомним, российский вратарь перешёл в «Нефтехимик» в ходе текущего сезона. В составе «волков» 34-летний Судницин принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в среднем отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2.73. В двух встречах он оформил шат-ауты. В плей-офф голкипер отыграл четыре матча, в каждом потерпев поражение. Его коэффициент надёжности составил 3.02, процент отражённых бросков — 89.7.