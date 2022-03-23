Защитник «Салавата» Панин удалён до конца матча за жёсткий удар в голову Седлаку и драку
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В эти минуты в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». К середине второго периода гости ведут со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 28-й минуте Григорий Панин в средней зоне жёстко встретил Лукаша Седлака. Удар пришёлся в голову. Сразу после этого Ник Бэйлен вступился за одноклубника и сцепился в жёсткой драке с Паниным. Защитник «Трактора» нанёс несколько серьёзных ударов, а затем повалил Григория на лёд. Седлак только с помощью партнёров смог подняться со льда.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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