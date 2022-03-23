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А. Зайцев — о «5+20» Панину: он под особым контролем у судей, но по правилам это удаление

А. Зайцев — о «5+20» Панину: он под особым контролем у судей, но по правилам это удаление
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Известный хоккейный арбитр Александр Зайцев прокомментировал эпизод матча полуфинала Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Защитник уфимцев Григорий Панин был удалён до конца встречи после удара в голову нападающего челябинцев Лукаша Седлака.

«Григорий Панин не отрывал ноги ото льда во время силового приёма? А какая разница? Всё равно получилось, что попал в голову. Это автоматом идёт, если попал в область головы и шеи, то идёт «5+20». От этого никуда не деться. Тем более Панин под особым контролем у судей, хотя он боец, встретил нападающего на синей линии, который опустил голову. Но по правилам это «5+20». Если бы нападающий не опустил голову, то Григорий, например, мог попасть ему в плечо. Возможно, тогда бы дали штраф за неправильную атаку», – сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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