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«Трактор» разгромил «Салават» в Уфе — 7:1. Челябинцы сравняли счёт в серии

«Трактор» разгромил «Салават» в Уфе — 7:1. Челябинцы сравняли счёт в серии
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В столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (2:1, 4:0, 1:0).

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2022, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 7
Трактор
Челябинск
0:1 Гика – 00:46 (5x5)   0:2 Гика (Кулик, Блажиевский) – 16:11 (5x5)   1:2 Пустозёров (Пименов) – 17:35 (5x5)   1:3 Бэйлен (Пулккинен, Кравцов) – 23:09 (5x4)   1:4 Телегин (Калинин, Блажиевский) – 27:21 (4x4)   1:5 Кравцов (Яруллин, Гика) – 30:52 (5x4)   1:6 Бывальцев – 38:38 (5x5)   1:7 Капустин (Кравцов, Телегин) – 57:16 (5x5)

На 46-й секунде матча Томаш Гика вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Гика оформил дубль. Через полторы минуты Алексей Пустозёров, успев на добивание, отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Ник Бэйлен реализовал численное большинство — 3:1. На 27-й минуте Григорий Панин жёстко встретил Лукаша Седлака на синей линии, после чего вступил в драку с Бэйленом и был удалён до конца встречи. Менее чем через минуту Сергей Телегин забил четвёртый гол в ворота уфимцев. Тренерский штаб «Салавата» заменил Александра Шарыченкова на Александра Скрынника. На 31-й минуте Виталий Кравцов удачно сыграл на пятачке — 5:1. В конце периода шестой гол челябинцев забил Алексей Бывальцев. Ещё одну шайбу на 58-й минуте забросил Кирилл Капустин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится послезавтра, 25 марта. Он пройдёт в Челябинске.

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