«Трактор» разгромил «Салават» в Уфе — 7:1. Челябинцы сравняли счёт в серии

В столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1 (2:1, 4:0, 1:0).

На 46-й секунде матча Томаш Гика вывел челябинцев вперёд. На 17-й минуте Гика оформил дубль. Через полторы минуты Алексей Пустозёров, успев на добивание, отыграл одну шайбу. На 24-й минуте Ник Бэйлен реализовал численное большинство — 3:1. На 27-й минуте Григорий Панин жёстко встретил Лукаша Седлака на синей линии, после чего вступил в драку с Бэйленом и был удалён до конца встречи. Менее чем через минуту Сергей Телегин забил четвёртый гол в ворота уфимцев. Тренерский штаб «Салавата» заменил Александра Шарыченкова на Александра Скрынника. На 31-й минуте Виталий Кравцов удачно сыграл на пятачке — 5:1. В конце периода шестой гол челябинцев забил Алексей Бывальцев. Ещё одну шайбу на 58-й минуте забросил Кирилл Капустин.

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Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится послезавтра, 25 марта. Он пройдёт в Челябинске.