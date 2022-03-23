Яруллин — о Бэйлене: на YouTube посмотрите, он же североамериканец, они все умеют драться

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился мыслями после разгромной победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 7:1 (2-2).
«Хорошая игра, после поражения выходили более собранными. Это плей-офф, день прошёл, завтра новый день, оглядываться назад нет смысла. Сегодня хорошо реализовали свои моменты, показали хороший хоккей, но уже надо готовиться к следующему матчу.
Мы активнее начали игру, два быстрых гола повлияли на игру, потом втроём выстояли, это тоже даёт свой заряд. И свои «пять на три» реализовали — из таких маленьких деталей сложился матч. Играли так, как говорит тренерский штаб. Проанализировали предыдущий матч, что-то подправили, выполнили установку, и это дало свои плоды.
Можно ли сказать, что после второго поражения от «Салавата» «Трактор» разозлился? Второе поражение — это была самая невнятная игра с нашей стороны. Такие дни бывают. Хорошо, что переломили это, важно только то, что есть сейчас. Играли на победу. Ребята молодцы, в каждом моменте отдавались полностью. Это плей-офф, так и должно быть в каждом матче.
Не скажу, что повёлся на провокацию Пустозёрова в третьем матче. Ничего такого я и не собирался делать, просто ехал и разговаривал с ним. Если посмотреть повтор, видно, что он дёрнул за клюшку, и клюшка попала ему. Я его не бил куда-то и не собирался бить. Это просто игровой момент. Конечно, в плей-офф идёт накал, равнодушно выходить не получится. Через такие моменты команда и заводится, тем более на тот момент мы проигрывали 0:2. Такими моментами, через столкновения, через накал и заводишься.
Действия Панина? Не буду ничего тут комментировать. Считаю, судьи приняли правильное решение. Лукаш не владел шайбой. Какое будет дальнейшее наказание — это только к судьям. Удивил ли Бэйлен? Так на YouTube посмотрите, он же североамериканец, они все умеют драться», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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