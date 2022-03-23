Яруллин — о победе со счётом 7:1: выиграли — хорошо, но это ничего не значит

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поделился мыслями после разгромной победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 7:1 (2-2).



«Не знаю, как дальше прогнозировать, какие будут матчи. Счёт 2-2, неважно, что мы сегодня выиграли 7:1, послезавтра выходим при счёте 0:0. Естественно, соперник сделает какие-то выводы, будет обозлённым. Мы не должны выходить на игру, как будто продолжается сегодняшняя при счёте 7:1. Это плей-офф, здесь нет времени на паузы. Выиграли — хорошо, но это ничего не значит.

Не сказал бы, что «Салават» всегда для меня был какой-то красной тряпкой. Конечно, играя за «Ак Барс», я чувствовал, что матчи с «Салаватом» отличаются от других. Это накал, ажиотаж вокруг. Если объективно говорить, это лучшее по накалу дерби. Всегда приятно играть здесь, вспоминается эта атмосфера и накал всё равно присутствует.

Я отдал на убийство? Мы же не знаем, как бы продолжалась ситуация, если бы шайба дошла до Лукаша. Может быть, он бы принял её и с виража бы ушёл на скорости. А шайба не дошла, смысла нет обсуждать. У нас команда не должна зависеть от одного игрока. Конечно, Лукаш — лидер команды, важное звено в нашем коллективе, но каждый должен быть готов заменить друг друга. Это жизнь, бывают и травмы, и болезни. На тот момент [когда пришлось играть без Седлака] нужно было выйти и наказать за удаление голами.

Насколько тяжело было играть в пять защитников? Нормально, это наша работа, мы должны быть готовы ко всему. И в четыре защитника, и в три играть, если понадобится», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.