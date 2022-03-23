Пименов — о поражении 1:7: счёт неважен — важно, как игроки «Салавата» преодолеют это

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал разгромное поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» со счётом 1:7 (2-2).
«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Проспали начало, из-за этого пропустили. Всегда неприятно, такой нокдаун. Несколько минут приходили в себя, при этом ещё пропустили. Потом одну шайбу отыграли, перехватили инициативу. Был момент «пять на три», но не смогли реализовать.
Слова Лямся о том, что не готовы ментально? Самоуверенности не было, готовились серьёзно. Каждый профессионал, сделает выводы. Чему наша тройка научилась? Настроение после сегодняшней встречи не очень, но есть взаимопонимание. Выходим и выкладываемся на 100%. Как видите, у нас вроде всё получается, не стоит чего-то менять в нашем звене. Всё устраивает.
Дай бог, чтобы это поражение пошло на пользу. Счёт неважен — важно, как преодолеем психологически. 1:7 лучше, чем 0:1 в овертайме. Подбодрили друг друга, счёт-то 2-2. Готовимся к матчу в Челябинске. Сегодня игра показала, как важно концентрированно сыграть первый период. Первый гол решает многое в матче. Нас подвели удаления, надо будет подправить дисциплину», — передаёт слова Пименова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 23 марта 2022
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