Форвард Фирстов подписал контракт с «Миннесотой». Он стал третьим россиянином в команде

Российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой Уайлд», сообщается на официальном сайте «дикарей».

Отмечается, что соглашение с командой Национальной хоккейной лиги рассчитано на три года. Контракт вступает в силу со следующего сезона. Сейчас 20-летний Фирстов отправится играть в Американскую хоккейную лигу за «Айову Уайлд» на просмотровое соглашение.



Напомним, российский нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года под общим 42-м номером. В текущем сезоне Фирстов играл в NCAA в команде университета Коннектикута. Он принял участие в 35 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 11 передач, суммарно набрав 23 очка.

Форвард стал третьим российским игроком в «Миннесоте». За «дикарей» выступают форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов.