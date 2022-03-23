Форвард Фирстов подписал контракт с «Миннесотой». Он стал третьим россиянином в команде

Российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой Уайлд», сообщается на официальном сайте «дикарей».
Отмечается, что соглашение с командой Национальной хоккейной лиги рассчитано на три года. Контракт вступает в силу со следующего сезона. Сейчас 20-летний Фирстов отправится играть в Американскую хоккейную лигу за «Айову Уайлд» на просмотровое соглашение.
Напомним, российский нападающий был выбран «Миннесотой Уайлд» на драфте НХЛ 2019 года под общим 42-м номером. В текущем сезоне Фирстов играл в NCAA в команде университета Коннектикута. Он принял участие в 35 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 11 передач, суммарно набрав 23 очка.
Форвард стал третьим российским игроком в «Миннесоте». За «дикарей» выступают форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов.
- 23 марта 2022
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