Тихонов: молодые игроки — мотор «Салавата». Теперь мы должны равняться на них

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов прокомментировал разгромное поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Трактором» со счётом 1:7 (2-2).
«Не тот результат, которого мы хотели, много ошибок. «Трактор» наказал нас за это. Ключевой момент? При игре «пять на три» могли забить, команды бы двигались по-другому. Не сказал бы, что не хватало эмоций. Пропустили два быстрых гола. При 0:2 меняется тактика, план на игру. Создавали и забить не могли. За любую ошибку нас наказывали. Бывают такие матчи, когда всё залетает, сегодня пропустили много шайб. Надо вспомнить, что теперь у нас серия до двух побед. Мы не роботы, тоже ошибаемся. Знаем, что исправить, на следующий матч выйдем с другим настроем.
Плей-офф — это другая игра. Здесь настоящий мужской хоккей. Надо играть строго, правильно, создавать, дорожить шайбой. Пытаемся донести это молодым ребятам. У них это хорошо получается, приятно на них смотреть.
Кто первый забивает в нашей серии, тот и выигрывает? Это большое преимущество, другая команда должна подстраиваться. Но это спорт, и с 0:3 отыгрываются. Поддержка болельщиков давала нам сил. Пытались исправить ситуацию в каждой смене. Мыслей готовиться к следующей встрече при 1:5 не было. Никогда не знаешь, может одна зайти, потом другая, разные чудеса бывали. Нам никто не поможет, надо самим выходить и бороться, играть. Посмотрим друг другу в глаза, разберём ошибки. Игра «пять на три»? Если подправим этот компонент, можем улучшить результаты.
Молодые игроки — мотор нашей команды. Они играют не просто технично, но и агрессивно. Теперь мы должны равняться на них. Можем обыграть любого соперника, если будем играть правильно. На бумаге у «Трактора» более звёздный и техничный состав, но нам нужно сосредоточиться на себе. Здесь выкладываются все», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 23 марта 2022
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