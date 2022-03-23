ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил московское «Динамо» из плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4-0

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). ЦСКА вышел в финал Западной конференции.

На 34-й секунде Оскар Линдберг с передачи Вячеслава Войнова вывел динамовцев вперёд. На 8-й минуте Станислав Галиев удвоил преимущество «Динамо». На 10-й минуте Вадим Шипачёв забросил третью шайбу. На 19-й минуте Андрей Светлаков отыграл один гол. На 31-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Павел Карнаухов сравнял счёт. На 53-й минуте Сергей Плотников вывел ЦСКА вперёд. На 55-й минуте Даррен Диц укрепил преимущество армейцев. Через минуту Никита Нестеров поставил точку в матче.

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Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.