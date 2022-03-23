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ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил московское «Динамо» из плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4-0

ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил московское «Динамо» из плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 4-0
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между столичным «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). ЦСКА вышел в финал Западной конференции.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2022, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Линдберг (Войнов) – 00:34 (5x5)   2:0 Галиев (Линдберг, Войнов) – 07:18 (5x5)   3:0 Шипачёв – 09:42 (5x3)   3:1 Светлаков – 18:21 (5x5)   3:2 Григоренко (Слепышев, Соркин) – 30:45 (5x4)   3:3 Карнаухов (Сергеев, Провольнев) – 41:09 (5x5)   3:4 Плотников (Каменев) – 52:17 (5x5)   3:5 Диц (Григоренко) – 54:38 (5x3)   3:6 Нестеров (Каменев, Диц) – 55:09 (5x4)

На 34-й секунде Оскар Линдберг с передачи Вячеслава Войнова вывел динамовцев вперёд. На 8-й минуте Станислав Галиев удвоил преимущество «Динамо». На 10-й минуте Вадим Шипачёв забросил третью шайбу. На 19-й минуте Андрей Светлаков отыграл один гол. На 31-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, сократил отставание до минимума. На 42-й минуте Павел Карнаухов сравнял счёт. На 53-й минуте Сергей Плотников вывел ЦСКА вперёд. На 55-й минуте Даррен Диц укрепил преимущество армейцев. Через минуту Никита Нестеров поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

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