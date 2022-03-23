Московское «Динамо» девять лет не может преодолеть стадию 1/4 финала Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). Счёт в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

Бело-голубые уже девять лет не могут пройти дальше стадии 1/4 финала. Последний раз динамовцы выходили в финал Запада в сезоне-2012/2013, когда в 1/2 финала в шести матчах обыграли СКА (4-2). В том сезоне «Динамо» выиграло Кубок Гагарина.

После этого москвичи пять раз доходили до стадии полуфинала Западной конференции, однако неизменно вылетали. Один раз «Динамо» выбыло в первом раунде (в сезоне-2013/2014, когда проиграло «Локомотиву» 3-4), ещё раз не вышло в плей-офф (в сезоне-2017/2018). В сезоне-2019/2020 «Динамо» вышло в полуфинал конференции, однако плей-офф был завершён досрочно.