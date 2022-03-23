ЦСКА вышел в финал Западной конференции в пятый раз за последние семь лет

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались столичное «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 6:3 (1:3, 1:0, 4:0). ЦСКА вышел в финал Западной конференции.

Армейцы преодолели стадию 1/4 финала Кубка Гагарина в пятый раз за последние семь лет. В сезоне-2014/2015 ЦСКА вылетел на стадии финала Западной конференции, уступив СКА в семи матчах (3-4). В сезонах-2015/2016, 2017/2018 и 2020/2021 армейцы выходили в финал плей-офф КХЛ, но терпели в нём поражение. В 2019 году армейцы стали обладателями Кубка Гагарина.

Ещё один раз, в сезоне-2016/2017, москвичи вылетели на стадии 1/4 финала, проиграв «Локомотиву» в шести матчах (2-4). В 2020 году армейцы прошли во второй раунд, однако плей-офф был прерван из-за пандемии коронавируса.