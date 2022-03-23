С. Фёдоров объяснил, почему ЦСКА позволил московскому «Динамо» повести 3:0

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (6:3, 4-0) прокомментировал выход в финал Западной конференции.

«В моём понимании есть достаточно причин, почему дали сопернику повести 3:0 в первые 10 минут. Постараюсь перечислить основные. Где-то наша уверенность на какой-то момент переросла в самоуверенность. Это нормальный процесс, мы это понимали как тренерский штаб. Столкнулись с небольшой паузой в наших ребятах, хотя я уверен, они тоже понимали, как надо готовиться к таким матчам. Плюс не знаю, сколько ребят у нас в плей-офф прошли такой путь, выиграли восемь матчей подряд с сильными соперниками. В первой серии были близкие игры по счёту, в этой серии такая же ситуация. Мы уже это адресовали, ребята молодцы, среагировали и начали играть правильно.

Гилмор отдохнул один матч, с ним всё в порядке. Решили, что пойдём в семь защитников, Джон готовится в нормальном режиме. Он большая составляющая команды.

Не поменяли Федотова, потому что один в поле не воин. Вратарю надо помогать, от вратаря идёт игра. Иван нормально играл, соперник был быстрее во многих компонентах, особенно в начале игры. Скажу честно, у меня даже и мысли не было, что мы что-то упустили. Сохранили спокойствие, сохранили голову. Счёт был достаточно большой и глубокий в таких играх плей-офф, не факт, что получится в следующий раз. Но о нём поговорим в другой раз. Иван делал своё дело, нашей задачей было организовать вокруг него плотную оборону, взаимодействие защитников и нападающих. В концовке периода мы уже начали делать правильные вещи.

Не мог представить, что одержу восемь побед подряд в первом плей-офф. Даже не думал об этом. Есть определённый опыт за карьеру, что это самая высокая точка сезона. Идёшь от игры к игре, от периода к периоду, от проблемы к проблеме. Прежде чем сделать шаг вперёд, стараешься подготовить площадку, куда идёшь. Такой моральный подход к этому делу. Мы работаем каждую игру, ребята чётко понимают — это плей-офф. После первого периода мы сказали, что должны сделать всё, чтобы вернуться в игру. Что это плей-офф и мы не можем так просто уйти с таким результатом, с такой игрой. Слава богу, у нас было ещё 40 минут, парни выправили игру, отсюда пошли удаления у соперника, голевые моменты, уверенность сразу вернулась. Сразу все вспомнили, как хорошо мы играем, когда играем правильно.

Почему отказались на выезде от игры первым номером? Силы мы не берегли никогда, когда начинаешь что-то беречь, всё получается наоборот. Не считаю, что мы что-то делали от печки, но после 10 минут пришлось напомнить ребятам, как мы играем. Ребята показали волю, характер, хотя реально не всё складывалось в пользу. Но наши силы и волю, поверили друг в друга и пошли вперёд.

Лучший план — план А. Планы В и С всегда есть, но они не настолько отрепетированы, как бы хотелось. Не хочу начинать с подбора игроков, но скажу, что включили план В в плане характера, потому что упустили начало. Включили план С в плане правильных игровых действий, и следующая буква — включили хладнокровие и вспомнили, как должны играть коллективно. В этот раз получилось», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.