Кудашов объяснил причины поражения московского «Динамо» в четвёртом матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4).
«Хорошо начали, но со второго периода ЦСКА добавил, а нас стали покидать силы. Пошли удаления, ошибки, которыми хорошо воспользовался ЦСКА. В начале второго периода и вообще на протяжении всей серии и игры были моменты, но реализация как страдала, так и осталась страдать.
Мы упустили момент, когда пропустили первую шайбу, она была не совсем обязательной. Кроме того, ЦСКА добавил, но мы пропустили момент, когда надо было, наоборот, пойти в зону атаки, продолжать играть так же, но мы начали отступать. А когда обороняешься, тратишь больше сил. Длинная серия была, мы уже три недели играем через день, это всё равно сказывается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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