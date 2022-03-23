Шипачёв — после вылета из Кубка Гагарина: 0-4 — позорный результат. Пока не вижу позитива

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал поражение команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:6, 0-4).
«Хороший матч, три гола забили в первом периоде. Потом утратили концентрацию, начали удаляться. Счёт на табло. Это уже история, что надо было менять. Надо играть в хоккей. Голы надо было забивать. Хорошо их вратарь играл, и ребята из ЦСКА ложились под шайбу, много ловили на себя. Мы не смогли преодолеть эту оборону.
«Северсталь» измотала? Семь матчей, в принципе, да. «Северсталь» — быстрая команда. Что сейчас говорить об этом? 0-4 — позорный результат в серии. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Больше нет никаких эмоций.
В чём позитив всего сезона? Пока не вижу позитива», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 марта 2022
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