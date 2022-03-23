НХЛ аннулировала обмен Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»
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Обмен российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс» официально аннулирован. Об этом объявила НХЛ на официальном сайте.
«Сделка не может быть заключена, потому что контракт Дадонова включает ограниченный пункт о запрете на обмен, который не был соблюдён», — говорится в сообщении.
Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».
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