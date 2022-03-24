В «Анахайме» отреагировали на несостоявшийся обмен Евгения Дадонова из «Вегаса»

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал решение НХЛ аннулировать обмен российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс».

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое сегодня НХЛ в отношении нашего обмена с «Вегасом» в понедельник», «Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, может помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», — приводит слова Вербика официальный сайт НХЛ.

Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».

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