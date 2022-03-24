В «Анахайме» отреагировали на несостоявшийся обмен Евгения Дадонова из «Вегаса»

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал решение НХЛ аннулировать обмен российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс».
«Мы уважаем и принимаем решение, принятое сегодня НХЛ в отношении нашего обмена с «Вегасом» в понедельник», «Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, может помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», — приводит слова Вербика официальный сайт НХЛ.
Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить команде перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Кроме того, появилась информация о том, что Дадонов предоставил свой список «Оттаве Сенаторз» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
05:44
-
05:34
-
05:25
-
04:58
-
04:42
-
03:37
- 23 марта 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:31
-
23:30
-
23:21
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:18
-
22:11
-
22:04
-
21:54
-
21:30
-
21:25
-
21:00
-
20:51
-
20:47
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:46