Тэйвз: ситуация с уходом Флёри и Хагеля из «Чикаго» немного обескураживает

33-летний канадский капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз с разочарованием высказался об уходе из команды голкипера Марка-Андре Флёри, ушедшего в дедлайн в «Миннесоту Уайлд», и второго снайпера команды – Брэндона Хагеля, обменянного в «Тампу-Бэй Лайтнинг».

«Стало совершенно ясно, в каком направлении «Чикаго» движется как франшиза, и я не собираюсь лгать, мне было грустно видеть, как уходит пара хороших друзей. Я думаю, что наш коллектив довольно много пережил в этом году на льду и вне его.

Было много проблем, через которые мы прошли вместе, и когда вы как бы культивируете эту химию, эту дружбу и эту связь со своими товарищами по команде, я думаю, вы хотите продолжать развивать это. Так что определённо эта ситуация с уходом ключевых игроков немного обескураживает.

Были ли у меня мысли о смене команды? Я бы не сказал, что эта ситуация заставляет меня сомневаться команде, в течение долгого времени мне и не приходила в голову мысль когда-нибудь уехать из Чикаго. Иногда мы задумываемся о том, каково это — играть за другую команду и что принесёт этот опыт. Эта мысль приходит в голову, но опять же, Чикаго — мой дом. Я люблю «Блэкхоукс», люблю эту организацию. Это была моя семья в течение долгого времени, и я не ставлю телегу впереди лошади и ни в коем случае не забегаю вперёд», — приводит слова Тейвза пресс-служба лиги на официальном сайте.