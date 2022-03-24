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Малкин догнал Буре и вышел на пятое место по голам в НХЛ среди россиян

Малкин догнал Буре и вышел на пятое место по голам в НХЛ среди россиян
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» набрал два очка: забросил шайбу и сделал результативную передачу, и догнал Павла Буре по количеству голов в НХЛ.

Нападающий забросил 437-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 5-е место в истории лиги среди россиян по этому показателю. Столько же голов счету Павла Буре.

Следующая цель Малкина – Илья Ковальчук, который забил 443 гола в НХЛ. Среди россиян лучший показатель у Александра Овечкина – 770 голов.

Всего Евгений сыграл 969 игр за карьеру в НХЛ м набрал 1132 очка (437+695).

В текущем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей, где он набрал 28 очков: забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

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