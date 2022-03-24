Кожевников назвал идеального кандидата на пост главного тренера «Ак Барса»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что Зинэтула Билялетдинов может стать тренером «Ак Барса».



«Давайте начнём с Квартальнова. Он – крепкий тренер, который на коротком отрезке может дать результат выше среднего за счет простоватого и агрессивного хоккея. Но его стиль не подходит для «Ак Барса», что и показала последняя серия с «Авангардом», когда тренер Казани так и не предложил в общем-то скромному сопернику ничего нового.



Также Квартальнов так и не решил проблему Даниса Зарипова. Да, любой влиятельный ветеран – это всегда опасный момент для любого тренера. Но в случае с Зариповым, звездой Татарстана и действительно большим мастером, нужно было находить общий язык. Тем более что Данис – человек адекватный, который способен взглянуть на себя и команду со стороны. Но Квартальнов так и не нашел с ним общий язык, что несомненно влияло и на атмосферу, и на результат.



В итоге в Казани получили провал. Значит, будет новый тренер.



Билялетдинов? На мой взгляд, Зинэтулла Хайдярович в нынешней ситуации – идеальный кандидат. Он – один из лучших тренеров в истории КХЛ, обладатель трёх Кубков Гагарина, он способен оттолкнуться именно от особенностей состава, что в своё время уже доказал в Казани с тройкой Морозов – Зиновьев – Зарипов.



Очень важно, что на Билялетдинова работает и татарстанский фактор. С тем же Зариповым он всегда найдет общий язык, как и с руководством региона. Другое дело, захочет ли Зинэтулла вернуться в профессию, которая, наверное, самая сложная и нервная в хоккее?



Кто, если не Билялетдинов? Стилистически мне кажется интересным вариант с Андреем Разиным, который построил качественную команду в «Северстали» и готов сделать шаг вперёд. Для него самое главное – не рубить с плеча, говорить с лидерами «Ак Барса» на одном языке. Судя по тому, что вижу в последние годы, Разин стал мудрее и способен перестроиться на большой клуб.



Ещё один вариант – Сергей Светлов. Считаю Сергея самым недооцененным тренером нашего хоккея. Он много лет работает в самых экстремальных условиях с клубами-аутсайдерами, но его команды всегда узнаваемы и уважаемы. Светлова пока не замечают большие клубы во многом по тому, что вокруг него не крутятся «жучки», а они в нашем хоккее – хотим мы того или нет – играют определенную роль», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

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