Малкин вплотную приблизился к рекорду Фёдорова по передачам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» набрал два очка (1+1) и вплотную приблизился к рекорду Сергея Фёдорова по количеству результативных передач в НХЛ среди россиян.



Всего на счету Малкина 695 результативных передач – это на одну меньше, чем у Сергея Фёдорова.



Напомним, Фёдоров провёл в НХЛ 1248 матчей, у Малкина – 969 игр.

Всего Евгений за карьеру в НХЛ набрал 1132 очка (437+695).

В текущем сезоне на его счету 29 сыгранных матчей, где он набрал 28 очков: забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее он догнал идущего на пятом месте по голам в НХЛ среди россиян Павла Буре.

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