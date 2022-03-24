Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 24 марта

Сегодня, 24 марта, пройдёт восьмой игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Команды по-прежнему поделены на Восточную и Западную конференции. Сегодня пройдут два матча: один на Востоке и один на Западе.
В 19:30 мск в Москве сыграют «Спартак» и санкт-петербургский СКА. Напомним, армейцы ведут в серии со счётом 2-1. В первом матче красно-белые выиграли со счётом 6:1, во втором и третьем подопечные Романа Ротенберга оказались сильнее.
Также в 19:30 мск в Балашихе стартовое вбрасывание произойдёт во встрече между омским «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». После трёх матчей подопечные Боба Хартли ведут в серии со счётом 2-1. В первом матче «Авангард» одержал победу со счётом 8:1, во втором — 7:5, а в третьем уступил (2:5).
Напомним, после четырёх матчей в серии «Салавата» и «Трактора» ничья 2-2, а ЦСКА выиграл серию у московского «Динамо» (4-0).
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