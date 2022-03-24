Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Вашингтона» Сёмин стал советником гендиректора красноярского «Сокола»

Экс-игрок «Вашингтона» Сёмин стал советником гендиректора красноярского «Сокола»
Комментарии

Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин стал советником генерального директора красноярского «Сокола» Дениса Луговика.

«Очень рад, что мы договорились с Сашей, нашли общий язык. Опыт такого уровня человека в хоккее нам поможет. Сёмин – большая умница, он давно хотел приложить свой талант и знание в этом направлении. Поэтому клубу это пойдёт только на пользу. У нас с Александром обоюдное доверие, никакую другую кандидатуру мы не рассматривали», – цитирует Луговика официальная группа Министерства спорта Красноярского края во «Вконтакте».

Напомним, хоккеист имеет опыт игры в НХЛ – выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022