Экс-игрок «Вашингтона» Сёмин стал советником гендиректора красноярского «Сокола»

Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Сёмин стал советником генерального директора красноярского «Сокола» Дениса Луговика.

«Очень рад, что мы договорились с Сашей, нашли общий язык. Опыт такого уровня человека в хоккее нам поможет. Сёмин – большая умница, он давно хотел приложить свой талант и знание в этом направлении. Поэтому клубу это пойдёт только на пользу. У нас с Александром обоюдное доверие, никакую другую кандидатуру мы не рассматривали», – цитирует Луговика официальная группа Министерства спорта Красноярского края во «Вконтакте».

Напомним, хоккеист имеет опыт игры в НХЛ – выступал за «Вашингтон Кэпиталз», «Каролину Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс».

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